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Francisco A. Castillo podría encabezar Bienestar San Luis

El diputado federal se enteró de un posible nombramiento a través de medios y redes

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 04, 2026 03:00 a.m.
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Francisco A. Castillo podría encabezar Bienestar San Luis
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      El diputado federal de Morena, Francisco Adrián Castillo Morales, no descartó asumir la titularidad de los Programas Integrales del Bienestar en San Luis Potosí, tras la salida de Guillermo Morales López, aunque aclaró que hasta ahora, no existe una confirmación y que conoció las versiones sobre su posible llegada a través de medios de comunicación, redes sociales y comentarios de personas de la Huasteca.

      Castillo Morales dijo que actualmente, está concentrado en su trabajo legislativo en el Congreso de la Unión. Sin embargo, sostuvo que no está "casado" con ningún cargo y que, si se requiere su participación en algún espacio, estará dispuesto a analizarlo.

      El legislador reconoció que estaría dispuesto a encabezar Bienestar y agradeció que su nombre sea considerado para una dependencia en la que recaen los programas de política social. También descartó estar buscando un puesto específico y señaló que ha sido mencionado para diferentes encargos, entre ellos la alcaldía de Ciudad Valles, una diputación local o federal. Afirmó que nunca ha solicitado que se le considere para algún cargo y que durante su trayectoria como médico y servidor público ha asumido las oportunidades que se le han presentado.

      La posibilidad de un relevo se plantea después de que Guillermo Morales renunció a la titularidad de Bienestar, con una salida que, según informó, le permitirá participar en las elecciones de 2027, aunque no precisó por qué cargo contenderá. Además, negó que dejara el puesto por investigaciones abiertas y dijo estar dispuesto a que los órganos de control interno realicen las auditorías correspondientes.

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      Sobre los señalamientos contra Morales, Castillo Morales calificó como "opiniones muy particulares" las acusaciones realizadas por el diputado federal Gabino Morales Mendoza, quien pidió investigar presuntos casos de acoso laboral, abuso de poder, intimidación, nepotismo, corrupción y supuesto desvío de recursos dentro de la dependencia. Castillo Morales expresó su respeto por Guillermo Morales y sostuvo que cualquier señalamiento debe realizarse "de la forma correcta" y mediante los mecanismos correspondientes.

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