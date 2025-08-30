Frenan operación de 10 clínicas para tratamientos estéticos
Los motivos, la práctica de procedimientos sin licencia sanitaria o avisos de funcionamiento
En lo que va del 2025, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), suspendió 10 establecimientos de servicios de reducción de peso, tratamientos estéticos y procedimientos de cirugía plástica y reconstructiva.
Así lo informó Leticia Mariana Gómez Ordaz, titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado (Ssa), al referir que las sanciones derivaron de 201 verificaciones sanitarias realizadas por los inspectores de sanidad.
Precisó que los motivos corresponden a práctica de procedimientos sin licencia sanitaria o aviso de funcionamiento, así como la realización de actos quirúrgicos por personal no capacitado o sin certificación.
Enfatizó que lo relacionado con intervenciones, se detectó que enfermeros o cosmetólogos pretenden realizar funciones propias de médicos, por ejemplo, operaciones o inyecciones de toxina botulínica, lo cual, se encuentra estrictamente prohibido por la normatividad en la materia.
