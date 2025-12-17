logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ESPÍRITU NAVIDEÑO

Fotogalería

ESPÍRITU NAVIDEÑO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Frente 21 deja lluvias en la Huasteca y recrudece el frío

Se prevén precipitaciones fuertes por la mañana y temperaturas mínimas de hasta 8 grados en la zona centro

Por Redacción

Diciembre 17, 2025 07:35 a.m.
A
Frente 21 deja lluvias en la Huasteca y recrudece el frío

El ingreso del frente frío número 21 mantendrá este día lluvias fuertes durante la mañana en la región Huasteca, además de temperaturas bajas en distintas zonas de San Luis Potosí, de acuerdo con el pronóstico meteorológico estatal.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 24 grados en la zona centro y 25 grados en la Huasteca, mientras que las mínimas descenderán hasta 8 grados en la zona centro y 9 grados en el Altiplano, principalmente durante la madrugada y primeras horas del día.

Las condiciones climáticas contrastarán entre ambientes fríos al amanecer y templados hacia el mediodía, con mayor riesgo por precipitaciones en municipios huastecos, donde se recomienda precaución por posibles afectaciones en caminos y zonas bajas.

Ante el descenso térmico, autoridades estatales recordaron la importancia de prevenir enfermedades respiratorias, evitar exposiciones prolongadas al frío y extremar cuidados en niños, adultos mayores y personas con padecimientos crónicos, así como revisar instalaciones domésticas ante el uso de calentadores.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El frente frío continuará generando variaciones en el clima durante las próximas horas, por lo que se prevé un ambiente inestable en distintas regiones del estado.

LEA TAMBIÉN

Lluvia posterga inicio de zafra

Impide quema y deja sin piso cañaverales, para trasladar gramínea


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

En reforma se ignoró a feministas: M. Costanzo
En reforma se ignoró a feministas: M. Costanzo

En reforma se ignoró a feministas: M. Costanzo

SLP

Ana Paula Vázquez

La excandidata a la gubernatura de MC ignora por qué su dirigente la apoyó

Congreso Calificado reprueba a 26 de 27 diputados y diputadas
Congreso Calificado reprueba a 26 de 27 diputados y diputadas

Congreso Calificado reprueba a 26 de 27 diputados y diputadas

SLP

Martín Rodríguez

La más reciente evaluación envió al último lugar a Sara Rocha Medina por el escándalo de la rifa de las camionetas

Detienen a tres extorsionadores de limoneros en Apatzingán
Detienen a tres extorsionadores de limoneros en Apatzingán

Detienen a tres extorsionadores de limoneros en Apatzingán

SLP

El Universal

García Harfuch informó que los detenidos operaban con explosivos y formaban parte de una célula criminal

Frente 21 deja lluvias en la Huasteca y recrudece el frío
Frente 21 deja lluvias en la Huasteca y recrudece el frío

Frente 21 deja lluvias en la Huasteca y recrudece el frío

SLP

Redacción

Se prevén precipitaciones fuertes por la mañana y temperaturas mínimas de hasta 8 grados en la zona centro