Frente 21 deja lluvias en la Huasteca y recrudece el frío
Se prevén precipitaciones fuertes por la mañana y temperaturas mínimas de hasta 8 grados en la zona centro
El ingreso del frente frío número 21 mantendrá este día lluvias fuertes durante la mañana en la región Huasteca, además de temperaturas bajas en distintas zonas de San Luis Potosí, de acuerdo con el pronóstico meteorológico estatal.
Las temperaturas máximas oscilarán entre 24 grados en la zona centro y 25 grados en la Huasteca, mientras que las mínimas descenderán hasta 8 grados en la zona centro y 9 grados en el Altiplano, principalmente durante la madrugada y primeras horas del día.
Las condiciones climáticas contrastarán entre ambientes fríos al amanecer y templados hacia el mediodía, con mayor riesgo por precipitaciones en municipios huastecos, donde se recomienda precaución por posibles afectaciones en caminos y zonas bajas.
Ante el descenso térmico, autoridades estatales recordaron la importancia de prevenir enfermedades respiratorias, evitar exposiciones prolongadas al frío y extremar cuidados en niños, adultos mayores y personas con padecimientos crónicos, así como revisar instalaciones domésticas ante el uso de calentadores.
El frente frío continuará generando variaciones en el clima durante las próximas horas, por lo que se prevé un ambiente inestable en distintas regiones del estado.
