logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡OTRO AÑO RADIANTE Y FELIZ!

Fotogalería

¡OTRO AÑO RADIANTE Y FELIZ!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Frente frío 17, en su fase final: CEPC

Autoridades piden mantener precauciones, pues siguen las mañanas frescas

Por Redacción

Diciembre 06, 2025 07:47 a.m.
A
Frente frío 17, en su fase final: CEPC

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que, aunque el frente frío número 17 ingresó a San Luis Potosí desde hace varios días y se encuentra en su fase final, aún genera condiciones de frío intenso durante las primeras horas del día, así como bancos de niebla en las zonas serranas.

De acuerdo con el pronóstico, este sistema seguirá provocando temperaturas máximas de 22 grados en la zona Centro y 27 grados en la Huasteca, mientras que las mínimas descenderán hasta los 9 grados en la capital y 11 grados en el Altiplano, con probabilidad de heladas en zonas altas.

Protección Civil llamó a la población a mantenerse alerta y seguir medidas preventivas para evitar afectaciones por el descenso térmico.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Entre las recomendaciones destacan:

En el hogar

· Usar varias capas de ropa para conservar el calor corporal.

· Verificar que calentadores, estufas y chimeneas tengan ventilación adecuada para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

· Proteger tuberías y medidores de agua para prevenir daños por congelamiento.

Para la salud

· Mantenerse hidratado y consumir alimentos ricos en vitamina C.

· Prestar atención especial a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

· Evitar cambios bruscos de temperatura.

Autoridades reiteraron que se continuará monitoreando el comportamiento del sistema frontal ante cualquier cambio en las condiciones climáticas.

LEA TAMBIÉN

Frente frío 18 provoca lluvias y bajas temperaturas en México

El frente frío 18 se estaciona en México generando lluvias y descenso de temperatura

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Frente frío 17, en su fase final: CEPC
Frente frío 17, en su fase final: CEPC

Frente frío 17, en su fase final: CEPC

SLP

Redacción

Autoridades piden mantener precauciones, pues siguen las mañanas frescas

Replica EGC: "es actualizar tarifas acorde a la inflación"
Replica EGC: "es actualizar tarifas acorde a la inflación"

Replica EGC: "es actualizar tarifas acorde a la inflación"

SLP

Rolando Morales

El edil de la capital, argumenta que no habrá aumento al impuesto predial y solo se hará un ajuste

Unen esfuerzos municipio y hoteleros para impulsar la "competencia leal"
Unen esfuerzos municipio y hoteleros para impulsar la "competencia leal"

Unen esfuerzos municipio y hoteleros para impulsar la "competencia leal"

SLP

Rolando Morales

Es para avanzar en la regulación de hospedajes operados mediante plataformas digitales

FGE investiga en Santo Domingo crimen múltiple
FGE investiga en Santo Domingo crimen múltiple

FGE investiga en Santo Domingo crimen múltiple

SLP

Rubén Pacheco