Frente frío 17, en su fase final: CEPC

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que, aunque el frente frío número 17 ingresó a San Luis Potosí desde hace varios días y se encuentra en su fase final, aún genera condiciones de frío intenso durante las primeras horas del día, así como bancos de niebla en las zonas serranas.

De acuerdo con el pronóstico, este sistema seguirá provocando temperaturas máximas de 22 grados en la zona Centro y 27 grados en la Huasteca, mientras que las mínimas descenderán hasta los 9 grados en la capital y 11 grados en el Altiplano, con probabilidad de heladas en zonas altas.

Protección Civil llamó a la población a mantenerse alerta y seguir medidas preventivas para evitar afectaciones por el descenso térmico.

Entre las recomendaciones destacan:

En el hogar

· Usar varias capas de ropa para conservar el calor corporal.

· Verificar que calentadores, estufas y chimeneas tengan ventilación adecuada para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

· Proteger tuberías y medidores de agua para prevenir daños por congelamiento.

Para la salud

· Mantenerse hidratado y consumir alimentos ricos en vitamina C.

· Prestar atención especial a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

· Evitar cambios bruscos de temperatura.

Autoridades reiteraron que se continuará monitoreando el comportamiento del sistema frontal ante cualquier cambio en las condiciones climáticas.