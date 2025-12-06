Unen esfuerzos municipio y hoteleros para impulsar la “competencia leal”

La directora de Turismo del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Claudia Lorena Peralta Antiga, confirmó que el gobierno municipal, mantiene coordinación con el sector hotelero y con el Congreso del Estado, para avanzar en la regulación de hospedajes operados mediante plataformas digitales como Airbnb, ante el crecimiento sostenido de su demanda y la necesidad de generar condiciones de “competencia leal”.

Sobre la regulación de plataformas de hospedaje, Peralta señaló que el Ayuntamiento trabaja junto con el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, así como con legisladores locales, quienes son los responsables de impulsar un marco legal. Recordó que se trata de un problema que se discute a nivel nacional e internacional, aunque algunos estados ya han logrado establecer normativas.

La directora reconoció que las plataformas han alcanzado niveles de ocupación similares a los hoteles tradicionales. Mientras la hotelería local se mantiene en rangos de 50 a 60 por ciento, el hospedaje vía Airbnb registra alrededor de 60 por ciento, lo que confirma su peso creciente en la decisión de los turistas.

Ante ese escenario, insistió en que la regulación debe garantizar espacios seguros, estancias formales y el cumplimiento de obligaciones fiscales: “Lo que hay que hacer es regularlo para que puedan tener un lugar legal, donde se paguen los impuestos y todo lo que se requiera”, afirmó.

Peralta explicó que diciembre es una de las temporadas más fuertes para la capital, con una alta llegada de visitantes del norte del país principalmente de Nuevo León y Coahuila además de potosinos que regresan para pasar las fiestas con sus familias.

Según la funcionaria, estas actividades no solo mantienen lleno el primer cuadro sino que “dejan derrama”, pues las familias consumen alimentos, visitan bares y comercios y generan movimiento económico para la ciudad.