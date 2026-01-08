Frente frío 27 traerá lluvias y descenso de temperaturas en SLP
Protección Civil advierte mínimas de hasta 7 grados y emite recomendaciones preventivas
La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el frente frío número 27 impactará a San Luis Potosí con lluvias puntuales en zonas serranas y un descenso de temperaturas en distintas regiones del estado.
De acuerdo con el pronóstico, se esperan temperaturas máximas de 27 grados en la zona centro y hasta 32 grados en la región Huasteca, mientras que las mínimas podrían descender a 7 grados en la zona centro y 8 grados en el Altiplano.
Ante estas condiciones, la autoridad estatal pidió a la población tomar medidas preventivas para reducir riesgos asociados al frío y a los cambios bruscos de temperatura. Entre las recomendaciones emitidas se encuentra abrigarse con varias capas de ropa, revisar que calentadores, estufas y chimeneas estén correctamente ventilados para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, así como proteger tuberías y medidores de agua para prevenir daños por congelamiento.
En materia de salud, se exhortó a mantener una hidratación adecuada, consumir alimentos ricos en vitamina C y extremar cuidados en niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias, además de evitar cambios bruscos de temperatura.
Protección Civil reiteró el llamado a mantenerse informados a través de canales oficiales y atender las indicaciones ante la presencia del frente frío.
