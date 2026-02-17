logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CASA XOLÓ

Fotogalería

CASA XOLÓ

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Frente Frío 35 traerá viento y mínimas de hasta 7°C

Emiten recomendaciones para evitar riesgos en casa y en la vía pública

Por Redacción

Febrero 17, 2026 07:43 a.m.
A
Frente Frío 35 traerá viento y mínimas de hasta 7°C

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el Frente Frío 35 provocará vientos fuertes y variaciones de temperatura en distintas regiones del estado.

De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas máximas alcanzarán los 30 grados en la zona centro y hasta 33 grados en la Huasteca. En contraste, las mínimas descenderán a 7 grados en la zona centro y en el Altiplano, principalmente durante la madrugada y primeras horas del día.

Ante las rachas de viento, la dependencia emitió una serie de recomendaciones para prevenir riesgos.

En casa, se pide asegurar láminas, tinacos, antenas, lonas y objetos sueltos en azoteas, retirar macetas o muebles ligeros de patios y balcones, y mantener puertas y ventanas bien cerradas. También se sugiere contar con linterna, batería externa y radio, ante posibles cortes de energía eléctrica, además de evitar cables o extensiones expuestas al agua o fricción.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Para quienes circulen en vehículo, se recomienda reducir la velocidad, extremar precauciones en carreteras abiertas o puentes y evitar estacionarse bajo árboles, espectaculares o estructuras inestables.

En el caso de peatones, Protección Civil exhorta a no caminar cerca de bardas, árboles viejos, anuncios o cables. Si se detectan cables caídos, se debe reportar a las autoridades y evitar cualquier acercamiento.

La autoridad pidió mantenerse atento a los avisos oficiales ante cualquier cambio en las condiciones del clima.

LEA TAMBIÉN

Impacto del frente frío 35 en México: pronóstico detallado

Alerta meteorológica por condiciones climáticas extremas

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Frente Frío 35 traerá viento y mínimas de hasta 7°C
Frente Frío 35 traerá viento y mínimas de hasta 7°C

Frente Frío 35 traerá viento y mínimas de hasta 7°C

SLP

Redacción

Emiten recomendaciones para evitar riesgos en casa y en la vía pública

Gobierno capitalino le da certeza legal a más de 200 familias
Gobierno capitalino le da certeza legal a más de 200 familias

Gobierno capitalino le da certeza legal a más de 200 familias

SLP

Redacción

El alcalde Enrique Galindo y la presidenta del DIF, Estela Arriaga, testigos de los matrimonios

Buscan riesgos en zona de explosión
Buscan riesgos en zona de explosión

Buscan riesgos en zona de explosión

SLP

Redacción

Emite PC recomendaciones preventivas a la población

"Se atendió de inmediato incendio en Río Paisanos"
"Se atendió de inmediato incendio en Río Paisanos"

"Se atendió de inmediato incendio en Río Paisanos"

SLP

Rolando Morales

Fueron los comités vecinales quienes alertaron sobre el siniestro, señala SSPC