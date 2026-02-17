Frente Frío 35 traerá viento y mínimas de hasta 7°C

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el Frente Frío 35 provocará vientos fuertes y variaciones de temperatura en distintas regiones del estado.

De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas máximas alcanzarán los 30 grados en la zona centro y hasta 33 grados en la Huasteca. En contraste, las mínimas descenderán a 7 grados en la zona centro y en el Altiplano, principalmente durante la madrugada y primeras horas del día.

Ante las rachas de viento, la dependencia emitió una serie de recomendaciones para prevenir riesgos.

En casa, se pide asegurar láminas, tinacos, antenas, lonas y objetos sueltos en azoteas, retirar macetas o muebles ligeros de patios y balcones, y mantener puertas y ventanas bien cerradas. También se sugiere contar con linterna, batería externa y radio, ante posibles cortes de energía eléctrica, además de evitar cables o extensiones expuestas al agua o fricción.

Para quienes circulen en vehículo, se recomienda reducir la velocidad, extremar precauciones en carreteras abiertas o puentes y evitar estacionarse bajo árboles, espectaculares o estructuras inestables.

En el caso de peatones, Protección Civil exhorta a no caminar cerca de bardas, árboles viejos, anuncios o cables. Si se detectan cables caídos, se debe reportar a las autoridades y evitar cualquier acercamiento.

La autoridad pidió mantenerse atento a los avisos oficiales ante cualquier cambio en las condiciones del clima.