Frío por la mañana y calor por la tarde en SLP

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que en las próximas horas se mantendrán temperaturas muy frescas a frías durante la mañana, con ambiente caluroso por la tarde en las cuatro regiones del estado.

De acuerdo con el reporte, el frente frío número 37 dejó de afectar directamente a San Luis Potosí; sin embargo, persisten las bajas temperaturas matutinas, con probabilidad de heladas en zonas serranas de las regiones Centro y Altiplano.

Asimismo, prevalecen condiciones de alta presión atmosférica, lo que podría favorecer el desarrollo de incendios urbanos y forestales, por lo que se recomienda extremar precauciones.

Para el viernes, se prevé que un nuevo frente frío se aproxime brevemente por el noreste del país, aunque sus efectos en la entidad serían limitados.

La dependencia estatal exhortó a la población a mantenerse informada a través de medios oficiales y, ante cualquier emergencia, comunicarse al 911.