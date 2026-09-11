Funcionarios con aspiraciones deben pedir licencia: EG

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Ningún integrante del gabinete del Ayuntamiento de San Luis Potosí ha manifestado hasta ahora su intención de participar en las elecciones de 2027, aseguró el alcalde Enrique Galindo Ceballos, quien señaló que sus funcionarios conocen que pueden hacerlo, siempre que se separen del cargo conforme a la legislación.

El presidente municipal indicó que ha hablado con los integrantes de su equipo sobre la posibilidad de participar en el próximo proceso electoral y sostuvo que, hasta el momento, ninguno le ha expresado interés en buscar una candidatura.

Galindo Ceballos afirmó que cuenta con un gabinete sólido, pues más del 60 por ciento de sus integrantes permanece desde el inicio de su administración, hace cinco años. Dijo que durante ese periodo los funcionarios han mantenido atención a las necesidades de la ciudad y a los distintos retos que se han presentado.

Explicó que quienes tengan interés en participar electoralmente deberán solicitar licencia o separarse de sus responsabilidades, según corresponda, pues mientras permanezcan en la administración municipal deben mantener como prioridad la atención de los asuntos de la capital.

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"Hasta ahorita ninguno ha manifestado interés de participar electoralmente", declaró el alcalde, quien añadió que sus colaboradores tienen derecho a tomar esa decisión, aunque primero debe estar la responsabilidad que mantienen al frente del Ayuntamiento.