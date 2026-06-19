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Galindo: PDU definirá el rumbo del desarrollo

Alcalde confía en que las consultas públicas permitan una visión consensuada

Por Samuel Moreno

Junio 19, 2026 03:00 a.m.
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Galindo: PDU definirá el rumbo del desarrollo
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      El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, consideró que la actualización del Plan de Desarrollo Urbano de la capital deberá definir con claridad hacia dónde crecerá la ciudad durante 

      las próximas décadas, por lo que confió en que las consultas públicas organizadas por el Instituto Municipal de Planeación (Implan) permitan construir una visión consensuada entre ciudadanos y especialistas.

      El presidente municipal recordó que el plan vigente, publicado en 2021, fue elaborado antes de que se decretara el Área Natural Protegida de la Sierra de San Miguelito, situación que modificó las condiciones para la expansión urbana de la capital y obligó a replantear la disponibilidad de suelo para futuros desarrollos.

      Explicó que además se incorporaron nuevos factores, como la municipalización de pozos y la existencia de alrededor de cuatro mil hectáreas urbanizadas que quedaron sujetas a nuevas condiciones de planeación, por lo que el documento deberá ajustar las posibilidades de crecimiento de la ciudad.

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      Galindo Ceballos señaló que uno de los objetivos de las consultas es conocer la opinión de la ciudadanía y de expertos en desarrollo urbano para determinar cuáles son las zonas más viables para la expansión de San Luis Potosí. "Es un ejercicio muy democrático, muy abierto, donde todos pueden participar", expresó.

      Aunque enfatizó que la decisión final deberá construirse a partir de las aportaciones recibidas, el alcalde manifestó que, en su opinión, la ciudad tendría que orientar su 

      crecimiento hacia el norte.

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