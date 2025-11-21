Impulsa Rosas Montiel reforma para regular asilos

En entrevista con Pulso Online, el diputado Emilio Rosas Montiel informó que presentó una iniciativa para profesionalizar la atención en asilos, centros geriátricos y estancias infantiles, mediante certificaciones obligatorias y vigilancia estricta para evitar episodios como el registrado en el asilo Santa Sofía, donde diez adultos mayores fueron rescatados por presuntos malos tratos.

El legislador explicó que San Luis Potosí, enfrenta una realidad poco atendida: más de 230 mil adultos mayores presentan algún grado de dependencia y requieren apoyo diario, mientras varios espacios de cuidado operan con escasa supervisión. “Hay lugares que cumplen, pero también vacíos que ponen en riesgo la integridad de las personas dependientes”, señaló.

La iniciativa obliga a que todo el personal incluidos voluntarios cuente con certificaciones como el estándar de competencias 1519, avalado por CONOCER y la SEP, que establece protocolos para higiene, movilidad y manejo adecuado de personas postradas.