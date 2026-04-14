Gallardo Juárez abre la puerta a 2027: "¿Por qué no?"

El diputado Ricardo Gallardo Juárez no descartó buscar la gubernatura de San Luis Potosí en 2027, al señalar que existen condiciones para que su proyecto político compita con fuerza en el próximo proceso electoral.

Al ser cuestionado sobre una eventual candidatura, sostuvo que todos los perfiles tienen derecho a participar, aunque serán las herramientas internas del partido las que definan al mejor posicionado. "¿Por qué no? Pues ya hemos contendido", expresó.

El legislador afirmó que el trabajo desarrollado en San Luis Potosí ha generado interés en otras entidades, al considerar que se ha "marcado la pauta" a nivel estructural, lo que, dijo, fortalece al partido rumbo a la próxima elección. "Yo creo que podemos ganar sin problemas en el 2027", declaró.

En cuanto a otros perfiles que han sido mencionados para distintos cargos, como la gubernatura o la alcaldía, reiteró que aún no son los tiempos para definir candidaturas. "No son los momentos, ahorita hay que trabajar mucho y seguir estructurando para estar lo más fuerte posible", indicó.

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Respecto a la capital potosina, rechazó que se trate de una asignatura pendiente y recordó la elección de 2018, en la que acusó irregularidades. "No quisiera recordarlo, pero en el 18 nos robaron esa posición... el causante fue Carreras, y lo digo abiertamente", afirmó.

No obstante, señaló que se trata de un tema del pasado, aunque consideró que el actual grupo en el ayuntamiento no podrá sostenerse por mucho tiempo.