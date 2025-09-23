Gallardo llama a consolidar sin límites a SLP

Con más de 20 mil potosinas y potosinas reunidas en una de las obras insigne de este sexenio, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, presentó su Cuarto Informe de Resultados, con un llamado a la unidad para consolidar los avances y seguir construyendo un futuro de prosperidad para todos los sectores de las cuatro regiones del Estado.

Ante una Arena Potosí colmada de ciudadanos, alcaldes y alcaldesas y gobernadores de distintos estados, así como personalidades del deporte y la comunicación, Ricardo Gallardo compartió su visión de un Estado con más infraestructura, más oportunidades y más proyectos colectivos e individuales por cumplir.

“En 2021 abanderamos ese descontento generalizado para instaurar un cambio institucional, rompimos los límites de la antigua gobernanza, pero no a confrontarla”, expresó el mandatario, añadiendo que su movimiento político distribuye la prosperidad a quienes menos tienen, a quienes tienen y a quienes quieren más, por lo que convocó a todos los sectores a sumarse al trabajo institucional. “Hoy las y los potosinos reconocen que estamos dando resultados y quieren más, porque nunca antes un potosino o una potosina había tenido tantos beneficios como ahora”, agregó.

En medio de la alegría de distintos sectores, se proyectó un video con todas las obras y acciones realizadas en 2024-2025. “Este gobierno tiene mucho que dar y seguirá repartiendo la bonanza y las cosechas del esfuerzo de cada año ¡por varios años más!”, enfatizó. El jefe de Gobierno Estatal subrayó: “quizás no compartimos la misma ideología, pero sí podemos compartir una idea de que en San Luis Potosí seamos más grandes y más fuertes y esto, amigas y amigos, es justo lo que estamos haciendo”.

En cuatro años, la administración estatal ha alcanzado cifras históricas, de más de 24 mil millones de pesos para infraestructura, más de un millón de hogares beneficiados con apoyos sociales y una inversión de más de 63 mil millones de pesos, 340 mil personas que salieron de la pobreza, la creación de nuevas escuelas y universidades, además de avances en salud y seguridad.