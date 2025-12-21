Gallardo se reúne con líderes evangélicos

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, sostuvo una reunión con representantes de la comunidad evangélica, en la que —según un comunicado oficial— reiteró el respeto de su administración a todas las expresiones religiosas en la entidad.

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno del Estado, durante el encuentro el mandatario señaló que el diálogo con distintos sectores religiosos "contribuye a fortalecer valores y la cohesión social".

Reunión con líderes evangélicos

En ese contexto, también hizo referencia al programa de medicamentos gratuitos contra el cáncer, al que calificó como una de las acciones más relevantes de su administración, incluso por encima de obras de infraestructura.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

LEA TAMBIÉN "Justifica" Gallardo la desaparición definitiva del Interapas Señala el gobernador que el organismo se ahoga en burocratismo

El comunicado precisa que Anhel García, presidente de la Asociación de Alianzas Evangélicas del Estado, agradeció la apertura al diálogo por parte del Ejecutivo estatal. Asimismo, los pastores Eric Sánchez Herrera y José Luis Saldañadestacaron la disposición del Gobierno para mantener comunicación y mencionaron la labor espiritual que realizan en hospitales.

Finalmente, el boletín señala que, al concluir la reunión, los asistentes realizaron una oración por el gobernador, su familia y su equipo, como parte del acto protocolario del encuentro.