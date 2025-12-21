Gallardo se reúne con líderes evangélicos
En el encuentro, se abordó el respeto a la libertad religiosa en San Luis Potosí.
El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, sostuvo una reunión con representantes de la comunidad evangélica, en la que —según un comunicado oficial— reiteró el respeto de su administración a todas las expresiones religiosas en la entidad.
De acuerdo con la información difundida por el Gobierno del Estado, durante el encuentro el mandatario señaló que el diálogo con distintos sectores religiosos "contribuye a fortalecer valores y la cohesión social".
En ese contexto, también hizo referencia al programa de medicamentos gratuitos contra el cáncer, al que calificó como una de las acciones más relevantes de su administración, incluso por encima de obras de infraestructura.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"Justifica" Gallardo la desaparición definitiva del Interapas
Señala el gobernador que el organismo se ahoga en burocratismo
El comunicado precisa que Anhel García, presidente de la Asociación de Alianzas Evangélicas del Estado, agradeció la apertura al diálogo por parte del Ejecutivo estatal. Asimismo, los pastores Eric Sánchez Herrera y José Luis Saldañadestacaron la disposición del Gobierno para mantener comunicación y mencionaron la labor espiritual que realizan en hospitales.
Finalmente, el boletín señala que, al concluir la reunión, los asistentes realizaron una oración por el gobernador, su familia y su equipo, como parte del acto protocolario del encuentro.
no te pierdas estas noticias
Gallardo se reúne con líderes evangélicos
Redacción
En el encuentro, se abordó el respeto a la libertad religiosa en San Luis Potosí.
GCE reporta 253 detenciones y 22 vehículos recuperados en una semana
Redacción
Detenciones, decomisos y recuperación de vehículos del 13 al 19 de diciembre.
Sufren capitalinos alta contaminación
Leonel Mora
La mancha contaminante se pudo observar desde el sur de la ciudad