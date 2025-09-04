Gana abogada fallo del TEPJF

La abogada Luisa Rojas Méndez ganó en la Sala Monterrey del Tribunal Electoral, su condición de juez electa de la materia laboral, para relevar a la candidata declarada ganadora, que no reunió el promedio mínimo de 8 al cursar la licenciatura. Solo queda sortear la Sala Superior del Tribunal Electoral.

La impugnación fue presentada desde un principio en el Tribunal Electoral local, luego de que una de las candidatas no reunía el requisito del promedio mínimo de 8, condición que establece la propia Constitución federal para ser elegible en

el cargo.

De esta manera, la Sala Monterrey del tribunal ratificó la sentencia del Tribunal Electoral local, para declarar inelegible a la candidata a juez.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin embargo, la persona dada de baja promovió un recurso en la Sala Superior y el resolutivo está en espera, aunque hasta ahora se desconoce el sentido, pero no se cumplió el requisito original del promedio y es previsible que la máxima instancia electoral falle en el mismo sentido que las anteriores.

De esta manera y si no hay contratiempos, Luisa Rojas se incorpora a los cargos judiciales, una vez instalado el Supremo Tribunal de Justicia el lunes próximo.

La Sala Superior deberá resolver antes de la toma de protesta de los jueces y magistrados.