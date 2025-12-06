logo pulso
Garantiza gobierno beneficios de burócratas durante diciembre

Además de sus quincenas, gozarán de aguinaldo, prima vacacional, bono navideño y fondo de ahorro

Por Rubén Pacheco

Diciembre 06, 2025 11:50 a.m.
A
Foto: Archivo

Foto: Archivo

Después de varias semanas de incertidumbre por el temor que no se les pagarán a tiempo sus prestaciones de fin de año y aguinaldo, finalmente el Gobierno del Estado estableció fechas para cubrir las mismas en el presente mes.

A través de un comunicado, María Laura Zamarripa Alvarado, secretaria general del Sindicato Único de los Trabajadores al Servicio del Gobierno Estado (SUTSGE), precisó las fechas de pago de las prestaciones correspondientes a diciembre.

La dirigente sindicalista refirió que el aguinaldo y prima vacacional, se pagarán el próximo 9 de diciembre. Las Quincenas 23 y 24 quedarán cubiertas por la Oficialía Mayor el próximo 15 de diciembre.

En tanto, el fondo de ahorro se cubrirá en la primera quincena, y lo correspondiente al bono navideño también se pagará en el mismo período, de acuerdo con los reportado por la administración estatal.

A su vez, subrayó que la caja de ahorro SUTSGE se entregará los días 8, 9, 11, 15 y 16 de diciembre, en un horario de 10:00 a 17:00 horas, conforme al calendario interno publicado y divulgado. 

SLP

Rubén Pacheco

Además de sus quincenas, gozarán de aguinaldo, prima vacacional, bono navideño y fondo de ahorro

