logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Terremotos dejan ya más de 6 mil 500 muertos en Venezuela

Fotogalería

Terremotos dejan ya más de 6 mil 500 muertos en Venezuela

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Garantizarían movilidad de discapacitados

Proponen reforma para mejorar instalaciones de apoyo

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 27, 2026 03:00 a.m.
A
Garantizarían movilidad de discapacitados
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Las condiciones de rampas, accesos adaptados y otras instalaciones para personas con discapacidad podrían ser revisadas por Protección Civil estatal y municipal, incluso en establecimientos privados, y los incumplimientos reiterados podrían derivar en modificaciones obligatorias 

      y sanciones.

      La medida forma parte de un dictamen aprobado por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado.

      La reforma, propuesta por la diputada Brisseire Sánchez López, busca incorporar revisiones periódicas sobre el estado de conservación y mantenimiento de la infraestructura destinada a facilitar la movilidad y accesibilidad de las personas con discapacidad. Las inspecciones abarcarían inmuebles públicos y establecimientos del sector privado.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La Comisión también plantea que distintas autoridades intervengan en la vigilancia de estas condiciones, entre ellas la Coordinación Estatal y las áreas municipales de Protección Civil, la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y los sistemas municipales para el Desarrollo Integral de la Familia.

      El diputado Marco Antonio Gama Basarte, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, señaló que el personal de Protección Civil tendría que recibir capacitación en materia de accesibilidad para realizar estas tareas. También indicó que las autoridades deben contar con facultades expresas para inspeccionar instalaciones, emitir recomendaciones, ordenar modificaciones y aplicar sanciones cuando los incumplimientos sean reiterados.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Centro comunitario de La Pila costaría más de veinte millones
        Centro comunitario de La Pila costaría más de veinte millones

        Centro comunitario de La Pila costaría más de veinte millones

        SLP

        Pulso Online

        El Gobierno federal y el Ayuntamiento capitalino aportarían 10 millones de pesos cada uno, según información municipal

        Convocan a universitarios a concurso de podcast anticorrupción
        Convocan a universitarios a concurso de podcast anticorrupción

        Convocan a universitarios a concurso de podcast anticorrupción

        SLP

        Pulso Online

        La Contraloría estatal ofrece premios de 10 mil, 5 mil y 2 mil 500 pesos; recibirá trabajos hasta el 19 de octubre

        SEGE ordena modificar escuelas con esquema militarizado
        SEGE ordena modificar escuelas con esquema militarizado

        SEGE ordena modificar escuelas con esquema militarizado

        SLP

        Rubén Pacheco

        La SEP ordenó impedir que operen escuelas con denominación militarizada para el ciclo escolar 2026-2027

        Fiscalía, sin interés de convocar a la CEDH en búsquedas
        Fiscalía, sin interés de convocar a la CEDH en búsquedas

        Fiscalía, sin interés de convocar a la CEDH en búsquedas

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Podrían documentar casos de desaparecidos, dice Voz y Dignidad