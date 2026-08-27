Garantizarían movilidad de discapacitados
Proponen reforma para mejorar instalaciones de apoyo
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Las condiciones de rampas, accesos adaptados y otras instalaciones para personas con discapacidad podrían ser revisadas por Protección Civil estatal y municipal, incluso en establecimientos privados, y los incumplimientos reiterados podrían derivar en modificaciones obligatorias
y sanciones.
La medida forma parte de un dictamen aprobado por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado.
La reforma, propuesta por la diputada Brisseire Sánchez López, busca incorporar revisiones periódicas sobre el estado de conservación y mantenimiento de la infraestructura destinada a facilitar la movilidad y accesibilidad de las personas con discapacidad. Las inspecciones abarcarían inmuebles públicos y establecimientos del sector privado.
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La Comisión también plantea que distintas autoridades intervengan en la vigilancia de estas condiciones, entre ellas la Coordinación Estatal y las áreas municipales de Protección Civil, la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y los sistemas municipales para el Desarrollo Integral de la Familia.
El diputado Marco Antonio Gama Basarte, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, señaló que el personal de Protección Civil tendría que recibir capacitación en materia de accesibilidad para realizar estas tareas. También indicó que las autoridades deben contar con facultades expresas para inspeccionar instalaciones, emitir recomendaciones, ordenar modificaciones y aplicar sanciones cuando los incumplimientos sean reiterados.
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