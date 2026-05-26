GCE alerta a estudiantes sobre riesgos digitales

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La Guardia Civil Estatal realizó una plática preventiva en la escuela primaria Amador Villalobos, en la capital potosina, para orientar a estudiantes y padres de familia sobre riesgos en entornos digitales.

A través de la Unidad de Prevención del Delito, personal especializado abordó temas como ciberacoso, grooming, difusión ilícita de imágenes, robo de identidad y otras conductas que pueden poner en riesgo a niñas, niños y adolescentes.

Durante la actividad, las y los estudiantes recibieron recomendaciones para navegar de forma segura en internet, especialmente en redes sociales y plataformas de videojuegos.

A madres y padres de familia se les sugirió establecer horarios de uso de dispositivos electrónicos y mantener supervisión constante sobre el contenido digital que consumen sus hijas e hijos.

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Personal docente destacó la importancia de reforzar estas acciones desde las escuelas, ante los riesgos asociados al uso de plataformas digitales y retos virales.