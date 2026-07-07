GCM detiene a 42 personas en operativo
Decomisó droga y arrestó a 21 personas por faltas administrativas
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Un total de 42 personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado entre el 3 y el 5 de julio, informó el director de la Guardia Civil Municipal de Soledad, Víctor Aristarco Serna Piña.
De acuerdo con el informe presentado por el mando municipal, en ese mismo periodo también se efectuaron 21 arrestos por faltas administrativas y se brindaron 113 auxilios ciudadanos.
En cuanto a los aseguramientos, la corporación reportó el decomiso de 12 dosis de metanfetamina, nueve bolsas con marihuana, tres armas prohibidas, un rifle, una réplica de arma y cuatro motocicletas con reporte de robo vigente.
Asimismo, se informó sobre la detención de siete personas por su presunta participación en delitos como robo a casa habitación, posesión de una motocicleta con reporte de robo, allanamiento y violencia familiar, quienes fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí.
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Señaló que estos resultados derivan de los operativos de prevención y vigilancia que la corporación realiza en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.
La presentación de estos resultados se realizó durante la sesión de la Mesa Estatal de Coordinación para la Construcción de la Paz, en la que participan autoridades de los tres órdenes de gobierno para dar seguimiento a las acciones en materia de seguridad.
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