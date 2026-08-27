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GCM soledense informa resultados en la Fenapo

Por Flor Martínez

Agosto 27, 2026 03:00 a.m.
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      La Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez reportó la localización de dos menores extraviados, ocho atenciones médicas y el retiro de siete personas por faltas administrativas durante su participación en el operativo de seguridad de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2026.

      El municipio destinó 50 elementos para apoyar las labores de vigilancia en el recinto ferial, entre agentes en activo, cadetes y paramédicos. El personal fue distribuido principalmente en zonas de alta concentración de visitantes y filtros de acceso.

      Durante la última semana, los elementos participaron en la localización y entrega de dos menores que se habían separado de sus familiares. También se brindaron ocho atenciones médicas por descompensaciones de presión, desmayos y otros malestares, mientras que cuatro adultos mayores recibieron apoyo para ingresar a las zonas destinadas para personas con necesidades de accesibilidad.

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