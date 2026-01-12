logo pulso
Gélido regreso a clases en SLP; el Frente 27 golpea las cuatro zonas

Prevén hasta 1 grado en la zona centro y posible aguanieve en sierras del Altiplano

Por Redacción

Enero 12, 2026 07:25 a.m.
A
Gélido regreso a clases en SLP; el Frente 27 golpea las cuatro zonas

El regreso a clases de kínder, primaria y secundaria en San Luis Potosí ocurre bajo los efectos persistentes del frente frío número 27, que mantiene bajas temperaturas en gran parte del estado y la posibilidad de nieve o aguanieve en zonas altas del Altiplano.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que las temperaturas máximas rondarán los 14 grados en la zona centro y 18 grados en la Huasteca, mientras que las mínimas podrían descender hasta 1 grado en la zona centro y 3 grados en el Altiplano.

En este contexto, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó a través de sus redes sociales que se mantiene el horario invernal en las escuelas, con el objetivo de reducir riesgos a la salud de estudiantes ante las bajas temperaturas.

Las medidas vigentes son:

  • Entrada 30 minutos más tarde en el turno matutino.

  • Salida 30 minutos antes en el turno vespertino.

  • Uso de ropa de abrigo, aunque no forme parte del uniforme escolar.

  • Suspensión de actividades al aire libre cuando se registren bajas temperaturas.

  • Filtros de salud escolares y desde casa.

Protección Civil reiteró el llamado a extremar precauciones en hogares y planteles, revisar que calentadores y estufas estén bien ventilados para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, y proteger tuberías y medidores ante posibles heladas.

En materia de salud, se recomendó mantener hidratación, consumir alimentos ricos en vitamina C, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Arranca operativo de seguridad por regreso a clases en todo el estado

Guardia Civil despliega vigilancia en escuelas y refuerza vialidad desde primera hora

