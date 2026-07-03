"Gobierno de EU daría fin al TLC"
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La reforma judicial que derivó en la elección de funcionarios de diferentes niveles tanto de juzgados como de tribunales por métodos políticos, ha influido de manera decisiva en el hecho de que el gobierno de Estados Unidos haya decidido iniciar el proceso del fin del Tratado de Libre Comercio para la próxima década, advirtió el presidente del Consejo Empresarial Mexicano Capítulo San Luis (CEMexico), Jaime Chalita Zarur.
Recordó que la decisión de México y en particular del Gobierno Federal ha pasado de generar el andamiaje jurídico para elegir a los jueces por métodos políticos, es un aspecto que ha vulnerado el estado de derecho y ha sido muy criticado a nivel mundial, porque entonces ellos acabaron con la carrera judicial.
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