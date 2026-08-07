Gobierno de la Capital coordinará movilidad durante la Fenapo 2026
El Ayuntamiento mantiene disposición para contribuir a una circulación ágil y segura
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Como parte de su compromiso con la movilidad y la seguridad de la ciudadanía, el Gobierno de la Capital se declara listo para coordinar las acciones que correspondan en materia de movilidad y seguridad vial durante la próxima edición de la Feria Nacional
Potosina (Fenapo) 2026, informó la Secretaria General del Ayuntamiento, Ángeles Rodríguez Aguirre.
La funcionaria señaló que el Ayuntamiento de San Luis Potosí, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Dirección General de Policía Vial y Movilidad, mantiene plena disposición para colaborar con las instancias organizadoras y participar en los mecanismos de coordinación que se establezcan, con el propósito de contribuir al desarrollo ordenado del evento y favorecer una circulación ágil y segura en el entorno del recinto ferial.
Ángeles Rodríguez Aguirre reiteró que el Gobierno de la Capital mantiene una actitud institucional y de colaboración para sumar esfuerzos en beneficio de las y los potosinos, así como de las miles de personas que asistirán a la Fenapo 2026, privilegiando en todo momento la coordinación entre autoridades para fortalecer la movilidad y la seguridad vial durante esta importante celebración.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Rescatan a tres perros en presunto caso de maltrato en la colonia Arbolitos
Pulso Online
La Fiscalía General del Estado iniciará investigaciones por maltrato animal tras la denuncia presentada por la SSPC.
Arranca auditoría al gasto federalizado en 59 municipios de San Luis Potosí
Pulso Online
El IFSE y la ASF coordinan la revisión del manejo de recursos federales en los municipios.
Premian trabajo periodístico de reportera de Pulso en Festival Lila López
Ana Paula Vázquez
Estrella Govea obtuvo premio por trabajo periodístico danza en el 46° Festival Internacional de Danza Contemporánea.