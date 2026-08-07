Gobierno de la Capital coordinará movilidad durante la Fenapo 2026

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Como parte de su compromiso con la movilidad y la seguridad de la ciudadanía, el Gobierno de la Capital se declara listo para coordinar las acciones que correspondan en materia de movilidad y seguridad vial durante la próxima edición de la Feria Nacional

Potosina (Fenapo) 2026, informó la Secretaria General del Ayuntamiento, Ángeles Rodríguez Aguirre.

La funcionaria señaló que el Ayuntamiento de San Luis Potosí, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Dirección General de Policía Vial y Movilidad, mantiene plena disposición para colaborar con las instancias organizadoras y participar en los mecanismos de coordinación que se establezcan, con el propósito de contribuir al desarrollo ordenado del evento y favorecer una circulación ágil y segura en el entorno del recinto ferial.

Ángeles Rodríguez Aguirre reiteró que el Gobierno de la Capital mantiene una actitud institucional y de colaboración para sumar esfuerzos en beneficio de las y los potosinos, así como de las miles de personas que asistirán a la Fenapo 2026, privilegiando en todo momento la coordinación entre autoridades para fortalecer la movilidad y la seguridad vial durante esta importante celebración.

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