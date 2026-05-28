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Gobierno mantiene postura de no al "fracking", dice Torres Sánchez

Aseguró que la prioridad de gobierno es preservar la fauna y flora en la Huasteca potosina

Por Rubén Pacheco

Mayo 28, 2026 10:38 a.m.
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J. Guadalupe Torres Sánchez/Foto: Pulso

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      Al igual que en otras ocasiones, se mantiene una postura de defensa del medio ambiente y los recursos naturales frente a la pretensión de aplicar la técnica del fracking en la Huasteca potosina, reiteró J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

      Manifestó que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, ha dejado claro que la administración estatal protegerá en todo sentido, los recursos naturales de la zona Huasteca.

      En entrevista, rememoró que durante su comparecencia el año pasado ante el Congreso del Estado expresó el posicionamiento formal del Poder Ejecutivo estatal, consistente en rechazar dicha forma de extracción de hidrocarburos.

      Sostuvo que el Gobierno del Estado es un "férreo defensor", porque la prioridad es preservar la fauna y la flora existente en todo el territorio potosino, y específicamente en dicha región geográfica.

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      "Ese tema el gobernador lo ha dejado muy claro. Yo en la comparecencia que tuve ante los diputados en la glosa del cuarto informe también lo dejamos muy claro: el estado va a ser un férreo defensor de los recursos naturales", remató.

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