Gobierno sí colabora con "Voz y Dignidad", asegura Torres Sánchez

El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, informó que el Estado ha intensificado las labores de localización mediante una estrecha colaboración con colectivos como "Voz y Dignidad".

Esto, luego de que el colectivo denunció presuntas irregularidades en el manejo de fosas comunes y clandestinas, así como falta de información oficial sobre los avances en la localización de personas desaparecidas de arte de la Fiscalía local.

Esta sinergia, dice Torres Sánchez en un comunicado, ha permitido orientar el fortalecimiento institucional con la creación de la Fiscalía Especializada para responder fielmente a las necesidades planteadas por quienes buscan a sus seres queridos, consolidando una agenda común que coloca la sensibilidad y la escucha activa en el centro de las políticas públicas.

"Como parte fundamental de este esfuerzo conjunto, San Luis Potosí se encamina a obtener la certificación oficial de su laboratorio de genética para finales de marzo, un avance que brindará certeza jurídica y material en la identificación humana", abundó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Esta mejora técnica se complementa con una visión de justicia restaurativa operada por la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, la cual, ofrece acompañamiento jurídico y psicológico permanente, además de implementar los 'Círculos de Paz' como herramientas de sanación y reconstrucción del tejido social para las familias afectadas", dice el comunicado.