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Faltan maestros en escuelas del SEER

El SNTE pide a autoridades educativas atender la carencia

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 05, 2026 03:00 a.m.
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Faltan maestros en escuelas del SEER
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      Al inicio del ciclo escolar 2026-2027, escuelas del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) mantienen grupos sin docente, principalmente en el nivel primaria.

      SNTE y autoridades revisan movimientos de personal

      La Sección 52 del SNTE tiene identificados alrededor de 15 casos y ya solicitó a las autoridades educativas atenderlos.

      La secretaria general de la organización sindical, Bibiana Guerrero Milán, informó que las ausencias se han detectado durante la primera semana de clases y que los casos corresponden a planteles ubicados tanto en la zona centro como en municipios de la Huasteca, entre ellos Xilitla.

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      Impacto en la comunidad y respuesta sindical

      La dirigente sindical explicó que el sindicato mantiene comunicación con las autoridades para revisar los movimientos de personal y cubrir los grupos que todavía no cuentan con maestro, particularmente en educación primaria.

      "En este regreso a clases sí tenemos algunas situaciones de grupos con falta de algunos docentes y estamos viendo con la autoridad para que se aperture el cambio, en educación primaria sobre todo", declaró.

      Guerrero Milán señaló que la falta de docentes ha generado manifestaciones de madres y padres de familia en algunas escuelas, por lo que reiteró el llamado al SEER para atender los reportes y completar las plantillas de los planteles afectados.

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