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Grupos vulnerables definirán desarrollo

Por Samuel Moreno

Agosto 07, 2026 03:00 a.m.
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Grupos vulnerables definirán desarrollo
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      Grupos en situación de vulnerabilidad podrán incidir en la definición del crecimiento urbano de la capital potosina, luego de que el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) convocó a una consulta para actualizar el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de San Luis Potosí.

      La consulta contempla la participación de mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, comunidad LGBTIQ+, adultos mayores, migrantes y solicitantes de asilo, personas privadas de la libertad, población en situación de pobreza y personas en situación de calle, entre otros sectores. El objetivo es que sus problemáticas y propuestas sean consideradas en los instrumentos que definirán criterios para el desarrollo futuro del municipio.

      Entre los temas que serán puestos sobre la mesa destacan la movilidad y accesibilidad, vivienda y entorno cercano, seguridad y transporte público, además de espacios públicos, áreas verdes, territorio y participación ciudadana. El IMPLAN plantea que las aportaciones permitan detectar problemas específicos y generar propuestas de solución para incorporarlas al proceso de actualización.

      El proceso tendrá una participación amplia, pues además de foros presenciales se contemplan talleres, consultas remotas, buzones y módulos de recepción. Para reducir barreras de comunicación y accesibilidad se prevé la presencia de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, materiales de lectura fácil y sedes ubicadas en puntos estratégicos, incluyendo zonas con mayores índices de marginación.

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