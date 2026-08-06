Congreso mantiene sin avances juicio político contra regidor Zavala

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A casi un año de haberse promovido el juicio político contra el regidor capitalino Jorge Alberto Zavala López, el Congreso del Estado mantiene sin informar avances del procedimiento. Ante la falta de respuesta, la denunciante Martha Erika Tapia Gone volvió a exigir información sobre el expediente y reclamó que el Poder Legislativo no ha transparentado el estado que guarda el caso.

La ex trabajadora del Ayuntamiento afirmó que el pasado 23 de junio presentó oficios dirigidos a la presidenta de la Mesa Directiva, Sara Rocha Medina, y al presidente de la Comisión de Gobernación, Héctor Serrano Cortés, para conocer el estado procesal del juicio político promovido desde el 8 de septiembre de 2025. Aunque hace aproximadamente dos semanas le notificaron la recepción de los documentos, aseguró que sigue sin conocer qué actuaciones ha realizado el Congreso.

Además de reclamar la falta de avances, Tapia Gone sostuvo que continuará impulsando el procedimiento y que está dispuesta a presentar los testigos que, dijo, respaldan las denuncias por presuntas violaciones a derechos de las mujeres, violencia laboral y otros hechos que atribuye al regidor. También afirmó que las pruebas que presentó fueron admitidas por las autoridades ante las que promovió denuncias.

Cuestionada sobre la demora del procedimiento, la denunciante aseguró que una persona cercana al caso le informó que el alcalde Enrique Galindo Ceballos habría solicitado "el favor" de frenar el juicio político para beneficiar al regidor Jorge Zavala López. La ex trabajadora no presentó pruebas de esa afirmación, pero sostuvo que esa sería la razón por la que, tras casi un año, el Congreso no ha emitido una resolución.

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Tapia Gone añadió que el Instituto de Fiscalización y la Fiscalía General permanecen a la espera de que el Congreso concluya la etapa legislativa para continuar con las actuaciones que correspondan. Mientras tanto, reiteró su exigencia de que el Poder Legislativo informe públicamente el estado del juicio político y dé una resolución al procedimiento.