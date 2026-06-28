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Habilitan centro de acopio para apoyar a Venezuela

Se mandará ayuda humanitaria tras los sismos registrados el pasado miércoles

Por Rolando Morales

Junio 28, 2026 03:00 a.m.
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Habilitan centro de acopio para apoyar a Venezuela
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      El Sistema Municipal DIF de San Luis Potosí, habilitó un centro de acopio para reunir ayuda humanitaria destinada a las familias de Venezuela, afectadas por los sismos registrados el pasado miércoles, en respuesta a la solicitud de apoyo realizada por integrantes de la comunidad venezolana asentada en la capital potosina.

      Las instalaciones del DIF Municipal, ubicadas en Xicoténcatl 1650, en la colonia Himno Nacional, comenzaron a recibir donativos este sábado y mantendrán abierta la colecta durante la próxima semana. Se solicita la entrega de alimentos no perecederos, productos de higiene personal, artículos de limpieza y medicamentos.

      La directora del organismo, Jessica Albarrán Ramírez, informó que todo lo recaudado será entregado a representantes de la comunidad venezolana residente en San Luis Potosí, quienes organizarán un primer envío hacia la Embajada de Venezuela en la Ciudad de México para su posterior traslado a las zonas afectadas.

      La funcionaria hizo un llamado a la población potosina a participar en esta campaña solidaria, al señalar que cada aportación puede contribuir a atender las necesidades de las personas damnificadas por el fenómeno natural.

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      Por su parte, Marjorie Marín y Gladimar Mundarain, integrantes de la comunidad venezolana en la entidad, explicaron que su país enfrenta dificultades para responder a emergencias de esta magnitud debido a la falta de infraestructura especializada, por lo que consideraron fundamental la ayuda internacional. Además del DIF Municipal, también se instalaron centros de acopio en Caffeine y Gasoline SLP, Wings Mask, Plaza Quijote y, de manera temporal, en el Jardín de Tequis, donde este domingo se recibirán donativos de 8:00 a 13:00 horas.

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