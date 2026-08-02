Baches, lo que más enoja a capitalinos

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Los baches en calles y avenidas, las fallas en el suministro de agua potable y los problemas de drenaje continúan encabezando la lista de las principales problemáticas que identifican los habitantes de la capital de San Luis Potosí, de acuerdo con los resultados de junio de 2026 de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi.

Habitantes de San Luis Potosí reportan principales problemas urbanos

Según el estudio, el 83.3% de la población de 18 años y más considera que los baches son uno de los principales problemas de la ciudad. En términos absolutos, esto representa a 777 mil 253 personas de una población estimada de 932 mil 521 habitantes adultos.

La segunda problemática más señalada son las fallas y fugas en el suministro de agua potable, mencionadas por el 81.8% de los encuestados, equivalente a 763 mil 250 personas. En tercer lugar aparecen las coladeras tapadas por acumulación de desechos, con una percepción del 62.8%.

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Percepción ciudadana sobre servicios públicos y seguridad

Entre las preocupaciones urbanas también destacan los hospitales saturados o con servicio deficiente, señalados por el 60.4% de los ciudadanos; las deficiencias en la red pública de drenaje, con 58.6%; y los embotellamientos frecuentes en calles y avenidas, con 55.2%.

La delincuencia, que engloba delitos como robos, extorsiones, secuestros y fraudes, fue identificada como una problemática por el 51.3% de la población. Más abajo se ubicaron el alumbrado público insuficiente con el 40.6%, los parques y jardines descuidados con el 34.8%, así como las deficiencias en el servicio de limpieza y recolección de basura con el 30.1%.