Fenapo vigilará a asistentes con cámaras de reconocimiento facial

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La edición 2026 de la Feria Nacional Potosina incorporará por primera vez un sistema de reconocimiento facial para vigilar a quienes ingresen al recinto, anunció el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Las cámaras inteligentes serán colocadas en puntos estratégicos de las instalaciones y, de acuerdo con el mandatario, permitirán identificar personas y reaccionar ante posibles incidentes. Sin embargo, el Gobierno estatal no informó cuántos equipos serán instalados, qué bases de datos utilizarán ni cómo se protegerá o eliminará la información biométrica recopilada.

El dispositivo incluirá a más de mil 500 elementos de corporaciones federales, estatales y municipales, así como personal de emergencias. Es uno de los mayores despliegues anunciados para la feria.

La vigilancia se dividirá en dos perímetros: uno ubicado aproximadamente a una cuadra de las instalaciones y otro que abarcará entre cuatro y cinco cuadras alrededor. En ambos habrá presencia permanente de autoridades.

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Participarán la Guardia Civil Estatal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, las fiscalías General de la República y del Estado, División Caminos, policías municipales, Protección Civil, Bomberos y Servicios de Salud.

También se aplicarán operativos viales para controlar la circulación de vehículos particulares, taxis y transporte urbano durante la entrada y salida de los asistentes.

Gallardo Cardona aseguró que los despliegues preventivos continuarán en las cuatro regiones del estado, pese a la concentración de personal en la capital por la celebración de la Fenapo.

El Gobierno estatal calcula que la feria recibirá nueve millones de visitas acumuladas, pero hasta ahora no ha explicado la metodología utilizada para realizar esa proyección ni si el conteo distinguirá a visitantes únicos de quienes acudan en más de una ocasión.