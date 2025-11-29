Habrá cambios en gabinete de Villa de Pozos

Luego del análisis prometido tras asumir la presidencia concejal de Villa de Pozos, Patricia Aradillas Aradillas confirmó que habrá cambios en la administración municipal y que ya se evalúa la permanencia de directores y personal operativo en distintas áreas. Aunque aún no se precisa quiénes dejarán el cargo ni en qué dependencias ocurrirán los ajustes, pero la edil adelantó que las modificaciones son inevitables.

Aradillas Aradillas señaló que, hasta el momento, no se han formalizado relevos, pero sí se han detenido funciones en puestos donde aseguró no existían actividades definidas o un desempeño claro. El diagnóstico interno continúa, y será en los próximos días cuando se determine qué direcciones serán reestructuradas o renovadas.

“Todavía no hemos hecho cambios, únicamente de personal que no tenía actividades específicas”, comentó. Agregó que la revisión del funcionamiento administrativo avanza y que se encuentra en la etapa final de valoración; “próximamente veremos cuáles son los directores que van a ser removidos de su lugar o realizaremos algunos cambios”, puntualizó.