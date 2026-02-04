Habrá más estacionamientos para discapacitados

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que el Ayuntamiento reforzó las acciones para garantizar el respeto a los espacios de estacionamiento destinados a personas con discapacidad en el Centro Histórico, donde además se incrementará de forma significativa el número de cajones disponibles.

De acuerdo con el funcionario, al inicio de la administración sólo existían 23 lugares exclusivos para este sector en el primer cuadro de la ciudad; con el nuevo proyecto urbano la cifra crecerá a 48 espacios, con el objetivo de facilitar el acceso y la movilidad de quienes requieren estas áreas para maniobrar con mayor amplitud al subir o bajar de sus vehículos.

Como parte de la regulación, la dependencia comenzó a entregar un tarjetón especial a personas con discapacidad.