Corre x tu Marca y ADERIAC entregan donativo a Bomberos de San Luis Potosí

Corre x tu Marca y ADERIAC entregan donativo a Bomberos de San Luis Potosí

SLP

Habrá más estacionamientos para discapacitados

Por Rolando Morales

Febrero 04, 2026 03:00 a.m.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que el Ayuntamiento reforzó las acciones para garantizar el respeto a los espacios de estacionamiento destinados a personas con discapacidad en el Centro Histórico, donde además se incrementará de forma significativa el número de cajones disponibles.

De acuerdo con el funcionario, al inicio de la administración sólo existían 23 lugares exclusivos para este sector en el primer cuadro de la ciudad; con el nuevo proyecto urbano la cifra crecerá a 48 espacios, con el objetivo de facilitar el acceso y la movilidad de quienes requieren estas áreas para maniobrar con mayor amplitud al subir o bajar de sus vehículos.

Como parte de la regulación, la dependencia comenzó a entregar un tarjetón especial a personas con discapacidad. 

    Cinco nuevas rutas aéreas en San Luis Potosí

    SLP

    Pulso Online

    Volaris anuncia nuevos vuelos a Monterrey, Guadalajara, Puebla, Puerto Vallarta y Chicago.

    Mega puente de Circuito Potosí, a medias tras casi un año

    SLP

    Redacción

    Los trabajos iniciaron en marzo de 2025

    "Déjenos trabajar", la única respuesta de la FGE a padres de Miguel

    SLP

    El Universal

    Han transcurrido 10 días desde el asesinato y la autoridad no ha emitido ningún tipo de información

    Anuncian 13 nuevas rutas de Volaris; cinco desde SLP

    SLP

    El Universal

    La empresa amplía su presencia con los vuelos que iniciarán durante el primer semestre