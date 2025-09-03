Hallan "transa" con Jóvenes Construyendo el Futuro en SL

Guillermo Morales López, delegado de los Programas Federales en el estado, reconoció la existencia de anomalías en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro —destinado a la capacitación y colocación de jóvenes— y aseguró que las fallas detectadas han sido atendidas y están en proceso de corrección para garantizar la operación adecuada del esquema.

Entre las irregularidades reportadas por jóvenes y medios, figuraron impedimentos para iniciar el programa y exigencia de pagos a manera de condicionamiento por parte de centros de trabajo.

Guillermo Morales López señaló que hubo denuncias de jóvenes "que no podían iniciar el programa, que tenían cerradas las puertas, que por ahí algunos centros de trabajo indebidamente les indicaban no poder funcionar si no les entregaban un recurso económico".

Según el delegado, esas anomalías "se atendieron" y, con el relevo de responsables a nivel local, quedaron "solucionadas esas puertas".

Al responder sobre el origen de las irregularidades, el funcionario vinculó los problemas a la gestión anterior: "Sí, de la administración pasada... por ahí hubo cosas que se pueden atribuir a múltiples factores".

Morales López explicó que también existieron intermediarios que ofrecían "hacer gestiones", cobraban a beneficiarios y "confundían a la gente, todo eso se está limpiando para que no vuelva a suceder nunca más", señaló el funcionario.

Las autoridades evitaron señalar responsables concretos por el momento. En palabras de Morales: "No, yo no soy la persona competente para señalarlo, creo que en su momento quien tiene el programa tendría que comentarlo", concluyó.