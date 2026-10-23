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Hay 16 arrestos cada semana por narcomenudeo

Villa Gutiérrez señala que colaboran con la corporación estatal

Por Samuel Moreno

Octubre 23, 2026 03:00 a.m.
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Hay 16 arrestos cada semana por narcomenudeo
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      La Policía Municipal de San Luis Potosí detiene entre 15 y 16 personas por semana por presuntos delitos relacionados con el narcomenudeo, con aseguramientos que pueden superar las 300 dosis de droga, informó el comisario Juan Antonio Villa Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) capitalina.

      Tras la comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal ante el Congreso del Estado, como parte de la glosa del Quinto Informe de Gobierno, Villa Gutiérrez sostuvo que la corporación municipal mantiene la coordinación con autoridades estatales y federales para atender este delito.

      Indicó que la Policía Municipal participa en operativos mixtos con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Civil Estatal, además de sumarse a las estrategias abordadas en las mesas de seguridad y de paz.

      El comisario señaló que las principales sustancias aseguradas son cristal, marihuana y cocaína. Añadió que las acciones contra el narcomenudeo también buscan incidir en otros delitos, entre ellos los homicidios dolosos, al considerar que en algunos casos existe una relación entre ambos fenómenos.

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      Respecto a las zonas donde se concentran los operativos, explicó que las detenciones se realizan en distintos puntos de la capital, aunque actualmente se mantiene especial atención en el área de Abastos, donde la corporación ha desarrollado investigaciones durante varios meses.

      Aseguró que los resultados en ese sector derivan de labores de análisis e investigación, y no de acciones circunstanciales. Asimismo, afirmó que la Policía Municipal está dispuesta a mantener la coordinación con otras instituciones, al considerar que el trabajo conjunto beneficia a 

      la ciudadanía.

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