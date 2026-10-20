Héctor Serrano Cortés rechaza trato preferente de Derechos Humanos

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El diputado Héctor Serrano Cortés cuestionará directamente a la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por la falta de resolución de otros expedientes, luego de las críticas de grupos sociales por la rapidez con que se atendió una recomendación derivada de una queja promovida por el legislador, mientras otras víctimas llevan años sin respuesta.

Serrano Cortés afirmó que, aunque considera que la resolución emitida a su favor se apegó a la normativa, no está de acuerdo con que el organismo parezca dar un trato diferenciado a los casos. Señaló que la titular de la CEDH debe explicar porqué existen expedientes pendientes, incluso relacionados con el mismo servidor público, que no han sido resueltos.

"Yo no estoy de acuerdo en que pareciera selectivo. Si algo es totalmente denostable es la justicia selectiva en cualquier presentación", expresó.

El legislador sostuvo que insistirá hasta que se cumpla en su totalidad la resolución de su queja; sin embargo, aseguró que haber obtenido una respuesta favorable no representa una satisfacción particular, pues consideró que todas las personas que acuden al organismo deben recibir atención conforme a la ley. Añadió que quienes estén inconformes con la actuación de la Comisión pueden recurrir a instancias nacionales e internacionales para defender sus derechos.

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Por otra parte, respecto a la rendición de cuentas de funcionarios estatales, Serrano Cortés señaló que las comparecencias ante el Congreso deben servir para transparentar el ejercicio público y no para perjudicar a los servidores públicos. Adelantó que durante noviembre podrían presentarse otros funcionarios, entre ellos la presidenta de la CEDH, a propuesta del diputado Gama, así como la fiscal general del estado.