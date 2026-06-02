logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Universidad José Vasconcelos impulsa el diálogo académico sobre la formación de profesionistas competitivos

Fotogalería

Universidad José Vasconcelos impulsa el diálogo académico sobre la formación de profesionistas competitivos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Homenajean a niña por donación multiorgánica

Melanie brindará nueva oportunidad de vida a ocho personas

Por Flor Martínez

Junio 02, 2026 03:00 a.m.
A
Homenajean a niña por donación multiorgánica
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Con un emotivo homenaje realizado en la escuela primaria "Agustín Bocard Alvarado" en el fraccionamiento El Toro, familiares, docentes y estudiantes recordaron a Melanie Satzuki Bautista Negrete, la niña de 11 años cuya donación multiorgánica brindará una nueva oportunidad de vida a por lo menos ocho personas.

      Homenaje a Melanie Satzuki por donación multiorgánica

      Melanie cursaba el quinto grado de primaria en esta institución educativa y fue recordada con cariño por sus compañeros y maestros, quienes también reconocieron la generosa y valiente decisión tomada por su familia de donar sus órganos.

      Durante el acto cívico conmemorativo por el Día de la Marina, la directora de la escuela dedicó unas palabras en memoria de la alumna, a quien describió como una niña alegre, amable y muy dedicada a sus estudios.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Detalles del homenaje y participación escolar

      Destacó que ocupaba el segundo lugar de aprovechamiento académico y que próximamente se incorporaría a la escolta del plantel. Tras el mensaje, estudiantes y docentes rindieron un minuto de aplausos en su honor.

      Además, se realizó la liberación simbólica de globos blancos al cielo, mientras la banda de guerra interpretó diversas piezas musicales como muestra de respeto y reconocimiento.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Familiares despiden a Paola Márquez influencer en Huichihuayán
        Familiares despiden a Paola Márquez influencer en Huichihuayán

        Familiares despiden a Paola Márquez influencer en Huichihuayán

        SLP

        El Universal

        Fiscalía reporta incremento en suicidios juveniles y confirma investigación de asalto en Farmacias Guadalajara.

        Ordena juez federal a Sefin entregar datos sobre impuesto ambiental
        Ordena juez federal a Sefin entregar datos sobre impuesto ambiental

        Ordena juez federal a Sefin entregar datos sobre impuesto ambiental

        SLP

        Jaime Hernández

        Anula, por opaca, respuesta deficiente de la dependencia de Cambio de Ruta

        Deysi López Sierra asume titularidad en la SEGE
        Deysi López Sierra asume titularidad en la SEGE

        Deysi López Sierra asume titularidad en la SEGE

        SLP

        Redacción

        Hasta la semana pasada, se desempeñaba como directora del Registro Civil en el Estado

        Video | Guardan en sede del PVEM despensas de Sedesore
        Video | Guardan en sede del PVEM despensas de Sedesore

        Video | Guardan en sede del PVEM despensas de Sedesore

        SLP

        Rubén Pacheco

        Videos muestran cómo personal carga los apoyos estatales en camioneta desde Villa Reyes