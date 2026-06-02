Homenajean a niña por donación multiorgánica

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Con un emotivo homenaje realizado en la escuela primaria "Agustín Bocard Alvarado" en el fraccionamiento El Toro, familiares, docentes y estudiantes recordaron a Melanie Satzuki Bautista Negrete, la niña de 11 años cuya donación multiorgánica brindará una nueva oportunidad de vida a por lo menos ocho personas.

Homenaje a Melanie Satzuki por donación multiorgánica

Melanie cursaba el quinto grado de primaria en esta institución educativa y fue recordada con cariño por sus compañeros y maestros, quienes también reconocieron la generosa y valiente decisión tomada por su familia de donar sus órganos.

Durante el acto cívico conmemorativo por el Día de la Marina, la directora de la escuela dedicó unas palabras en memoria de la alumna, a quien describió como una niña alegre, amable y muy dedicada a sus estudios.

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Detalles del homenaje y participación escolar

Destacó que ocupaba el segundo lugar de aprovechamiento académico y que próximamente se incorporaría a la escolta del plantel. Tras el mensaje, estudiantes y docentes rindieron un minuto de aplausos en su honor.

Además, se realizó la liberación simbólica de globos blancos al cielo, mientras la banda de guerra interpretó diversas piezas musicales como muestra de respeto y reconocimiento.