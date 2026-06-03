Identifica la CEA "focos rojos" en la capital por falta del líquido

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La Comisión Estatal del Agua (CEA) tiene ubicados varios puntos considerados críticos por problemas de abastecimiento en la zona metropolitana, donde habitantes continúan reportando falta de agua pese a que el acueducto de El Realito, se encuentra en funcionamiento.

El director de la dependencia, Pascual Martínez Sánchez, informó que los principales focos rojos se concentran en colonias como Mayamil, Jardines de Oriente y San Juan de Guadalupe, además de diversos sectores de Soledad de Graciano Sánchez, donde las solicitudes de apoyo mediante pipas se mantienen de forma constante.

Explicó que el monitoreo realizado por la CEA a través de los recorridos y reportes ciudadanos ha permitido identificar estas áreas como las más afectadas por las fallas en la distribución del recurso, situación que ha obligado a reforzar la atención emergente para garantizar el suministro a las familias.

Martínez Sánchez señaló que también existen reportes en colonias como Los Reyes, aunque aclaró que dicha zona no depende directamente del agua proveniente de El Realito, por lo que las causas del desabasto podrían estar relacionadas con otros problemas de infraestructura hidráulica.

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El titular de la CEA reconoció que resulta preocupante que algunos sectores incorporados al esquema de abastecimiento de El Realito continúen enfrentando carencias, por lo que se mantienen revisiones técnicas para determinar dónde se están generando las fallas y evitar que estos puntos críticos sigan creciendo en la zona metropolitana.