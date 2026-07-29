logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Fotogalería

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Identifican 33 colonias prioritarias por violencia familiar

El ayuntamiento capitalino focaliza acciones en zonas de Los Magueyes, Tercera Grande, Arbolitos y Sauzalito

Por Rolando Morales

Julio 29, 2026 12:12 p.m.
A
Identifican 33 colonias prioritarias por violencia familiar
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La titular de la Instancia Municipal de las Mujeres de San Luis Potosí, Martha Orta Rodríguez, informó que actualmente se tienen identificadas 33 colonias de la capital como zonas de atención prioritaria en materia de violencia, distribuidas en los cuatro cuadrantes de la ciudad, donde se concentran acciones específicas de prevención e intervención.

      La funcionaria explicó que entre las colonias detectadas se encuentran Los Magueyes, Tercera Grande, Arbolitos y Sauzalito. Destacó que este diagnóstico es dinámico y cambia conforme avanzan las estrategias implementadas en cada sector.

      Como ejemplo, señaló que durante el semestre pasado la colonia Popular figuraba entre las zonas prioritarias; sin embargo, dejó de estar en ese listado tras la intervención focalizada que realizó la dependencia, principalmente para atender casos de violencia contra personas adultas mayores.

      Orta Rodríguez indicó que uno de los principales retos es que muchas familias no identifican que están viviendo situaciones de violencia o incluso que la ejercen, por lo que consideró indispensable fortalecer las acciones de orientación, acompañamiento y prevención para detectar estos casos de manera oportuna.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LEA TAMBIÉN

      Intervienen en tres casos de violencia familiar en SGS

      Agentes de la Guardia Civil de Soledad llevaron a cabo la detención de tres personas, por su probable participación en el delito de violencia familiar. La primera intervención se originó a partir del...

      Asimismo, destacó que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) dio por cumplida la medida relacionada con la creación de una unidad especializada para atender la violencia contra las mujeres.

      Explicó que, además de contar con esa unidad, la línea de apoyo quedó establecida de manera oficial en la Gaceta Municipal, con el propósito de que continúe operando en futuras administraciones y no dependa únicamente del actual trienio.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Identifican 33 colonias prioritarias por violencia familiar
      Identifican 33 colonias prioritarias por violencia familiar

      Identifican 33 colonias prioritarias por violencia familiar

      SLP

      Rolando Morales

      El ayuntamiento capitalino focaliza acciones en zonas de Los Magueyes, Tercera Grande, Arbolitos y Sauzalito

      Multan hasta 15 propietarios de autos con polarizados
      Multan hasta 15 propietarios de autos con polarizados

      Multan hasta 15 propietarios de autos con polarizados

      SLP

      PULSO

      Cada semana se aplican entre 10 y 15 sanciones a conductores con vidrios polarizados fuera de norma.

      Dan la Cecurt a expriista que apoyó reparto de despensas de Sedesore
      Dan la Cecurt a expriista que apoyó reparto de despensas de Sedesore

      Dan la Cecurt a expriista que apoyó reparto de despensas de Sedesore

      SLP

      Rubén Pacheco

      Sustituye a Joaquín García, quien hace unas semanas fue removido del cargo por el gobernador Ricardo Gallardo

      Aspiran 18 a candidatura del PAN en la capital... hasta ahora
      Aspiran 18 a candidatura del PAN en la capital... hasta ahora

      Aspiran 18 a candidatura del PAN en la capital... hasta ahora

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      El Comité Nacional panista mantiene la validación de registros y actualiza las listas conforme avanza el proceso