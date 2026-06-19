Ignora el Legislativo avances de iniciativa contra Ley Serrano

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El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, Marco Antonio Gama Basarte, afirmó que desconoce el avance de la iniciativa ciudadana que busca derogar diversos artículos de la denominada "Ley Serrano", pese a la polémica que ha generado la reforma en materia de inteligencia artificial y las críticas de organizaciones civiles, periodistas y organismos defensores de derechos humanos.

-Al ser cuestionado sobre la falta de celeridad en el trámite legislativo de la propuesta presentada por ciudadanos y organizaciones, el diputado señaló que actualmente no cuenta con información sobre el estado que guarda la iniciativa dentro del Congreso del Estado.

"En este momento no tengo mayor información respecto del avance que se dio a la iniciativa en cita", declaró el legislador, quien recordó que durante la discusión de la reforma al Código Penal en materia de inteligencia artificial manifestó su voto en contra.

No obstante, consideró que todas las leyes son susceptibles de revisión o modificación con el propósito de armonizarlas y actualizarlas conforme a la realidad social, aunque evitó pronunciarse sobre la propuesta ciudadana mientras no exista un análisis formal por parte de las instancias legislativas correspondientes.

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Gama Basarte señaló que respetará el trabajo de las comisiones encargadas de dictaminar la iniciativa y adelantó que una vez que exista un proyecto de dictamen será revisado por las y los legisladores, momento en el que expresará nuevamente su opinión respecto a los cambios planteados a la legislación.