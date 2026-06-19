logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CÓMO CRECES!

Fotogalería

¡CÓMO CRECES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Ignora el Legislativo avances de iniciativa contra Ley Serrano

Esto, pese a polémica que ha generado la reforma en materia de IA

Por Ana Paula Vázquez

Junio 19, 2026 03:00 a.m.
A
Ignora el Legislativo avances de iniciativa contra Ley Serrano
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, Marco Antonio Gama Basarte, afirmó que desconoce el avance de la iniciativa ciudadana que busca derogar diversos artículos de la denominada "Ley Serrano", pese a la polémica que ha generado la reforma en materia de inteligencia artificial y las críticas de organizaciones civiles, periodistas y organismos defensores de derechos humanos.

      -Al ser cuestionado sobre la falta de celeridad en el trámite legislativo de la propuesta presentada por ciudadanos y organizaciones, el diputado señaló que actualmente no cuenta con información sobre el estado que guarda la iniciativa dentro del Congreso del Estado.

      "En este momento no tengo mayor información respecto del avance que se dio a la iniciativa en cita", declaró el legislador, quien recordó que durante la discusión de la reforma al Código Penal en materia de inteligencia artificial manifestó su voto en contra.

      No obstante, consideró que todas las leyes son susceptibles de revisión o modificación con el propósito de armonizarlas y actualizarlas conforme a la realidad social, aunque evitó pronunciarse sobre la propuesta ciudadana mientras no exista un análisis formal por parte de las instancias legislativas correspondientes.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Gama Basarte señaló que respetará el trabajo de las comisiones encargadas de dictaminar la iniciativa y adelantó que una vez que exista un proyecto de dictamen será revisado por las y los legisladores, momento en el que expresará nuevamente su opinión respecto a los cambios planteados a la legislación.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Evaluarán a alcaldes por compromisos de seguridad
        Evaluarán a alcaldes por compromisos de seguridad

        Evaluarán a alcaldes por compromisos de seguridad

        SLP

        Redacción

        El Congreso advierte que los municipios deben cumplir con salarios dignos para policías, certificaciones y equipamiento.

        Destinarán 2.6 mdp para fortalecer albergue migrante
        Destinarán 2.6 mdp para fortalecer albergue migrante

        Destinarán 2.6 mdp para fortalecer albergue migrante

        SLP

        Rubén Pacheco

        El DIF estatal presentó proyecto aprobado por la federación

        Llega a FGE caso de maltrato animal en Milpillas (video)
        Llega a FGE caso de maltrato animal en Milpillas (video)

        Llega a FGE caso de maltrato animal en Milpillas (video)

        SLP

        Redacción

        La autoridad ministerial recibió la denuncia tras los indicios observados por Bienestar Animal Municipal

        Investigan casos de abortos fuera de plazo legal en SLP
        Investigan casos de abortos fuera de plazo legal en SLP

        Investigan casos de abortos fuera de plazo legal en SLP

        SLP

        Rubén Pacheco

        Entre enero de 2025 y abril de 2026, Salud registró 368 interrupciones de embarazos