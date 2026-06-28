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Ignora Interapas reporte de la Col. Hidalgo Rural

Por Rolando Morales

Junio 28, 2026 03:00 a.m.
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Ignora Interapas reporte de la Col. Hidalgo Rural
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      Habitantes de la calle Celaya, en la colonia Hidalgo Rural, al norte de la capital potosina, denunciaron la falta de atención a un reporte realizado ante Interapas para solicitar el servicio del camión Vactor, con el objetivo de efectuar labores de limpieza, desazolve y revisión de la red de alcantarillado.

      De acuerdo con los vecinos, el problema se concentra en una alcantarilla ubicada frente al número 145 de la calle Celaya, entre avenida Mezquital y Privada de Celaya, donde de manera recurrente la tapa es expulsada por la presión acumulada, provocando el derrame de aguas residuales que permanecen estancadas sobre la vialidad y generan malos olores, además de representar un posible foco de infección.

      Los habitantes señalaron que el reporte ya fue presentado ante el organismo operador y cuenta con un folio de atención, sin embargo, hasta el momento no se ha realizado ninguna intervención. Indicaron que la presencia constante de agua sucia obliga a algunos vecinos a retirarla por sus propios medios, aunque el problema persiste debido a que no se ha efectuado el desazolve de la red.

      La situación cobra mayor relevancia durante la temporada de lluvias, ya que la calle Celaya funciona como una vía natural de escurrimiento hacia la avenida Mezquital, lo que incrementa el riesgo de saturación del sistema de drenaje y de que las aguas negras regresen a algunos domicilios cercanos.

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      Ante ello, los vecinos solicitaron a Interapas programar en breve la visita del camión Vactor para atender al menos tres coladeras ubicadas en la zona, particularmente la que presenta mayores afectaciones, con el fin de evitar problemas sanitarios y daños a las viviendas.

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