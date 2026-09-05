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Importantes resultados entrega C. Sheinbaum a San Luis Capital: EG

Alcalde Galindo estuvo presente como invitado especial en el 2do. Informe de la Presidenta

Por Redacción

Septiembre 05, 2026 03:00 a.m.
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      El alcalde Enrique Galindo Ceballos estuvo presente como invitado especial en el Segundo Informe de Resultado de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizado en San Luis Potosí, donde tuvo oportunidad de saludarla personalmente, así como a la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

      "Me dio mucho gusto saludarla y agradecerle que tenga sus ojos puestos en San Luis. Tuve oportunidad de felicitarla por todo lo que ha hecho por San Luis Potosí", expresó el Alcalde Enrique Galindo, quien destacó la importancia de la presencia de la Presidenta en la entidad y de su atención a los temas que impactan a las familias potosinas.

      El presidente municipal destacó los importantes avances que el Gobierno de México informó durante su Segundo Informe, así como los resultados alcanzados en San Luis Potosí, y resaltó la coordinación entre San Luis Capital y el Gobierno de México. "Constaté los importantes avances que el Gobierno de México informó en su Segundo Informe. Agradezco su visión y los apoyos en favor de San Luis Capital", señaló.

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