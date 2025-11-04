Impulsa Congreso marca Hecho en San Luis Potosí

La Comisión de Desarrollo Económico y Social del Congreso del Estado aprobó las iniciativas para impulsar la marca “Hecho en San Luis Potosí”, promovidas por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y el diputado Luis Emilio Rosas Montiel, con el objetivo de fortalecer la política estatal de fomento económico y visibilizar el valor agregado de los productos elaborados en la entidad.

El diputado Rosas Montiel, presidente de la comisión legislativa, señaló que este distintivo institucional permitirá posicionar los productos potosinos en los mercados nacional e internacional, consolidando una estrategia de promoción que no compite con marcas registradas ni implica un uso comercial exclusivo.

“La modificación normativa es de gran relevancia, pues estamos en un momento de transformación económica que apunta al fortalecimiento de los mercados internos y regionales. Este distintivo permitirá promover el consumo y la comercialización de los productos potosinos en todos los niveles”, destacó el legislador.

De acuerdo con el Decreto aprobado, el distintivo “Hecho en San Luis Potosí”, también identificado como “Made in San Luis Potosí”, se integrará al marco normativo local como una herramienta de promoción que fomente el consumo local y el reconocimiento de la industria estatal en las cuatro regiones del estado.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el último censo económico de 2024 se registraron 169 mil 278 establecimientos de comercio local en la entidad, lo que refleja el potencial productivo que busca aprovechar esta medida para impulsar el crecimiento económico y la competitividad de los productores potosinos.

La creación del distintivo permitirá al Ejecutivo estatal fortalecer las cadenas productivas, las redes empresariales y los esquemas de comercialización en los sectores prioritarios definidos en el Programa General de Desarrollo Económico Sustentable y Competitividad, consolidando así una política pública que impulse el desarrollo integral de San Luis Potosí.