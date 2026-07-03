Impulsan programa Hecho en México

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Empresas potosinas podrán acceder a esquemas de promoción, comercialización digital, ruedas de negocio y vinculación con cadenas de distribución a través de la certificación Hecho en México, un programa federal que actualmente reúne a más de 10 mil 500 empresas y alrededor de 11 mil productos en el país.

El esquema, presentado en San Luis Potosí como parte del Foro para el Fortalecimiento al Comercio Local, busca ampliar la incorporación de productores locales a una plataforma que, de acuerdo con la Secretaría de Economía, ya concentra cerca de 20 mil solicitudes de registro. La directora de Hecho en México, María Bárbara Botello Santibáñez, explicó que la certificación permite a las empresas acceder a campañas de promoción, capacitación, espacios de venta en línea y estrategias de vinculación comercial con grandes cadenas.

El diputado local Emilio Rosas Montiel señaló que el sello Hecho en San Luis Potosí, recientemente aprobado por el Congreso del Estado, permitirá identificar y promover productos elaborados en la entidad bajo un esquema homologado con la marca nacional. Entre las empresas locales que ya tienen o están en procesos de certificación están marcas como Chocolates La Frontera, Botanas Provi, Mezcal Jurame, Salsas La Potosina, Bicicletas Mercurio, entre otras.

"Más allá de un trámite administrativo, es el reconocimiento de la calidad, del talento, de que se están pagando impuestos, de que se están generando empleos, de que se tienen procesos de sustentabilidad y que por eso el Gobierno de la República al certificarlos les dará beneficioso" sostuvo Botello Santibáñez.

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La certificación federal forma parte de una política de impulso al consumo interno que, según lo expuesto en la presentación, dejó de funcionar únicamente como distintivo de origen para convertirse en una herramienta de comercialización. El programa permite a las empresas incorporarse a campañas de difusión institucional, participar en encuentros de negocio y acceder a una plataforma digital de venta operada por la Secretaría de Economía.