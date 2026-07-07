Impunidad alcanza 92% en San Luis

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En San Luis Potosí, la posibilidad de que la Fiscalía General del Estado (FGE) esclarezca un delito apenas alcanza el 4.6 por ciento, mientras que el nivel de impunidad en los homicidios dolosos asciende al 92 por ciento, reveló la organización Impunidad Cero.

Fiscalía General y la impunidad en homicidios dolosos

De acuerdo al Índice de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías la FGE obtuvo evaluación favorable en algunos indicadores, sin embargo mantuvo porcentajes altos en la "cifra negra" y la impunidad en el delito de homicidio doloso.

De acuerdo con la investigación San Luis Potosí registró el 66.1 por ciento de efectividad en las salidas alternas de los procesos penales. Sin embargo, en más del 60 por ciento de los casos, no ejerció acción penal alguna. En cuanto a la probabilidad de esclarecimiento de delitos, la FGE potosina registró apenas 4.66 %, seguido de Guanajuato, con 4.45 %, y de Michoacán, con 4.11 %. La organización remarcó que "sus valores siguen siendo bajos en términos absolutos".

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Cifra negra y denuncia de delitos en San Luis Potosí

Al igual que sucede a nivel nacional y en los demás estados del país, hasta el 2024 solo se denunció el 9.4 por ciento de los delitos cometidos o "cifra negra", es decir, nueve de cada 10 delitos no llegan a ser denunciados en territorio potosino.

"A pesar de que se estima que cada año ocurren alrededor de 30 millones de delitos en el país, la proporción que llega a ser denunciada es consistentemente baja, fluctuando entre 9.6 % y 11 %", alerta Impunidad Cero.

Pese a ser fiscalía con mayor probabilidad de esclarecimiento del país, la impunidad acumulada en el homicidio doloso es del 92.2 por ciento, es decir, nueve de cada 10 asesinatos en la entidad quedan impunes.