Incertidumbre frena inversiones, asegura el IPAC

La falta de claridad en las reglas comerciales y los recientes ajustes arancelarios han provocado un freno en las inversiones, lo que mantiene en incertidumbre a diversos sectores productivos del país y de San Luis Potosí, señaló el titular del Instituto Potosino de Acción Social (IPAC), Rodrigo Sánchez Espinosa.

Explicó que, aunque la producción industrial no ha sufrido una caída drástica, sí se ha observado una disminución gradual derivada del entorno incierto que enfrentan las empresas, principalmente en lo relacionado con las políticas arancelarias que comenzaron a modificarse desde febrero de este año.

Sánchez Espinosa consideró que el principal problema radica en la ausencia de reglas claras para la operación y planeación de los proyectos productivos. Cuando el empresariado desconoce el marco regulatorio o los términos bajo los cuales se definirán los aranceles y los grados de integración, dijo, se paralizan decisiones de inversión, expansión o diversificación de productos.

Aclaró que, una vez que exista certidumbre normativa y comercial, se podrá “destrabar” el flujo de inversión que se ha mantenido contenido durante los últimos meses. “El empresario lo que necesita es tener claras las reglas; con eso puede decidir si amplía su producción, instala una nueva planta o modifica sus planes de inversión”, explicó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El funcionario detalló que, actualmente, México enfrenta aranceles del 3.5 por ciento en acero y aluminio, además de los ajustes temporales del 10 por ciento establecidos durante los últimos 90 días, lo que ha generado un efecto directo en la competitividad del sector manufacturero y en la economía estadounidense.

Sánchez Espinosa sostuvo que este panorama afecta tanto a grandes corporaciones como a pequeñas y medianas empresas, al frenar la toma de decisiones y reducir la velocidad del crecimiento industrial. Por ello, consideró fundamental definir pronto los lineamientos comerciales que permitan recuperar la confianza y estimular nuevas inversiones.