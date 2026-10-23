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Incorporarán más seguridad en los antros

La intención evitar la introducción de armas en áreas de diversión

Por Martín Rodríguez

Octubre 23, 2026 03:00 a.m.
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Incorporarán más seguridad en los antros
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      Centros de entretenimiento incorporaron mayor número de vigilantes de cuerpos de seguridad privada y detectores de metales para evitar la introducción de armas a los antros o cualesquiera otras áreas de diversión nocturna, informó Roberto Arturo Pinto Madrid, presidente de la Asociación de Empresarios de Entretenimiento.

      Por ahora, hay una estimación de una contratación aproximada de trescientos elementos de seguridad adicionales a los que marca la ley, para los centros de entretenimiento.

      Las medidas incluyen centros de entretenimiento pero en ocasiones se hacen extensivas a restaurantes y bares.

      Agregó que en el interior de los establecimientos abonan a la ampliación de presencia de elementos de seguridad privada, en el entendido de que la responsabilidad de los empresarios inicia en el límite del predio y en el interior, mientras que en el exterior, no se pueden involucrar porque entonces se convertirían en partícipes de algún hecho que incluya alguna trifulca o una riña. Ahí entra el campo de la seguridad pública.

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      "Lo que tiene que ver con cualquier incidente que se pueda presentar en el interior de un establecimiento comercial es responsabilidad de los establecimientos y de los elementos de seguridad con los que se cuenta, pero además estamos obligados a que se trate de elementos de seguridad certificados".

      Recordó que el giro de restaurantes y bares no requiere ese tipo de seguridad privada porque en teoría, se desenvuelven con ambientes más familiares.

      En el caso de la ampliación de presencia de elementos de seguridad privada, es solo una de las medidas, que ahora incluye la incorporación de detectores de metales para evitar la introducción de armas.

      "No es voluntad de los establecimientos comerciales dejar entrar a personas armadas, y para eso estamos implementando los filtros de seguridad con los elementos y con los detectores".

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