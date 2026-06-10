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Incosteable, pagar derecho para ver partidos: Canirac

Por Martín Rodríguez

Junio 10, 2026 03:00 a.m.
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Incosteable, pagar derecho para ver partidos: Canirac
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      Precios de hasta 25 mil pesos por la transmisión de partidos de fútbol sin derecho a utilizar logos oficiales, hará muy complicado recuperar la inversión, si las limitaciones van a mediar para convocar a los potenciales clientes en los restaurantes potosinos, informó el presidente local de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), Alejandro Espinoza Abaroa.

      Consideró que estas restricciones han abierto otros frentes como el hecho de que hay derechos de los que gozan muchos, menos los que pagan impuestos, lo que hace suponer que es más fácil ver el partido en una plaza pública que en los restaurantes y el contexto agrega que si era un evento para la mejora económica de la industria restaurantera, ya se volvió sólo para unos cuantos.

      Recordó que la realidad es muy distinta a la que comenzó el 31 de mayo de 1986, tiempo en el que el Mundial de Fútbol de México era tan masivo que bastaba con colocar televisores en el restaurantes y no había controles como los de ahora, en los que es necesario pagar por ver la transmisión. 

      "Yo no recuerdo que hubiera pasado esto, en ningún país, pero pues ´¡Viva México!´".

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      Precisó que la persona que adquiere los derechos de transmisión puede ver todos los partidos del Mundial y también anunciarlos como parte del ambiente que se vivirá en el restaurante, pero no pueden usar los logos de la FIFA, ni pueden usar la imagen para ese fin. 

      "Puedes anunciar el partido México - Sudáfrica pero no puedes incluir el logo del mundial, ni otros elementos que sean parte de los derechos de la FIFA".

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