Incumple autoridad con uso de impuestos aplicados a la industria
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Las autoridades locales han incumplido con el uso de los principales impuestos aplicados a la industria y con los fines para los que fueron creados, no se sabe dónde está ese dinero y tampoco los incentivos para quienes cumplen los estándares internacionales en materia de operación y producción, advirtió el presidente del Consejo Empresarial Mexicano Capítulo San Luis, Jaime Chalita Zarur.
Dijo que el impuesto ambiental, se tiene que pagar, porque finalmente ya es una carga acordada por ley, pero se debe considerar que para efectos del uso de los recursos producto de esos ingresos, las autoridades no están considerando los estándares de los objetivos de desarrollo económico de la ONU que son internacionales y que obligan a uniformar la operatividad en función del medio ambiente.
Añadió que cuando las empresas cumplen los 17 objetivos de desarrollo económico que luego se desdoblan en 163 y que sí hay empresas potosinas que los cumplen, "¿dónde están los incentivos o dónde están ubicados esos impuestos?... No lo sabemos".
Advirtió que lo mismo sucede con el impuesto sobre la nómina, que se tiene que retomar porque en vez de estar generando fuentes de empleo, capacitación y mejores sueldos, está en algún lugar que tampoco se sabe.
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