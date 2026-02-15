logo pulso
CAROLINA HERRERA Y SU NUEVA COLECCIÓN

Inestable, suelo para proyecto

Hay una falla geológica donde se planea paso inferior

Por Rolando Morales

Febrero 15, 2026 03:00 a.m.
A
Inestable, suelo para proyecto

El proyecto del paso a desnivel en la calle Fray Diego de la Magdalena, frente al Santuario del Señor de Burgos en El Saucito, enfrenta observaciones técnicas por posibles riesgos geológicos detectados en la zona, de acuerdo con un informe presentado por el Grupo Universitario del Agua (GUA) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) ante vecinos del sector.

Grupo Universitario del Agua alerta sobre riesgos en paso a desnivel de Saucito

En una reunión con habitantes del norte de la ciudad, integrantes del GUA, entre ellos su coordinadora, Alma Gabriela Palestino Escobedo, y el director del Instituto de Geología, Rubén Alfonso López Doncel, expusieron que el área donde se plantea la obra presenta condiciones del subsuelo que requieren estudios detallados antes de iniciar trabajos de gran escala.

Informe de UASLP detecta falla geológica en proyecto vial de Saucito

Según el análisis técnico, en ese punto existe evidencia de la traza de una falla secundaria asociada a la falla del Aeropuerto, identificada en el Atlas de Riesgo Municipal. A ello se suman señales de deformación en distintas viviendas y en el propio templo, compatibles con esfuerzos compresivos y asentamientos diferenciales del terreno.

